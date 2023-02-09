Бизнес на крови. ЕЦБ оказывает давление на европейские банки, призывая покинуть рынок РФ 9 февраля, 08:39 ЕЦБ подталкивает европейские к банки в уходу с российского рынка (Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters)

Европейский центробанк оказывает давление на банки еврозоны, чтобы они покинули российский рынок, даже если окно для продажи бизнеса в РФ закрывается.

Об этом заявил председатель надзорного комитета ЕЦБ Андреа Энриа, сообщает Financial Times.

По его словам, «многие банки предприняли действия», чтобы уменьшить свою зависимость от России после того, как ее войска вторглись в Украину почти год назад, но добавил, что будет приветствовать «любую возможность банков уйти с рынка».

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Многие из 45 западных банков, имеющих филиалы в России, пытались покинуть страну, но лишь немногие сделали это. Два оставшихся с наибольшими активами находятся под надзором ЕЦБ: австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.

«Конечно, мы оказываем давление на банки, чтобы они активно управляли рисками своих активов в России», — заявил Энриа.

«Любая возможность для банков выйти из этого бизнеса была бы привлекательной для нас с точки зрения надзора», — добавил он.

Планы западных банков по быстрому уходу из России были подорваны в 2022 году, когда Владимир Путин заявил, что иностранные собственники из «недружественных» стран не могут заключать сделки без его одобрения.

«Окно для продажи немного закрывается», — признал Энриа.

Как сообщалось, ранее НБУ заявил, что считает недопустимой работу международных банковских и страховых групп, таких как Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole, на территории РФ и Беларуси.