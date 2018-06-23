ЕБРР потребовал от Украины принять новый закон о госбанках

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) заявили о необходимости принятия закона о госбанках в Украине для сокращения вложений в поддержку государственных банков.

Об этом сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж на своей Facebook-странице.

"С 2008 года Украина вложила $15,5 млрд в поддержку своих государственных банков. И это не учитывая расходы на неплатежеспособные банки, которые были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц", - написал он, и добавил, что расходы будут продолжать возрастать, если не будет улучшено управление и надзор в госбанках.

"Украине нужен закон о государственных банках", - подытожил он.

Также отмечается, что на национализированный Приватбанк было потрачено $5,8 млрд, на госбанки Ощадбанк и Укрэксимбанк - $3,5 млрд и $2,8 млрд соответственно. В ликвидируемые сейчас Родовид Банк и банк Киев было влито $1,6 млрд и $0,5 млрд. Укргазбанк обошелся государству в $1,4 млрд.

Напомним, что всего в течение 2016-2017 годов правительство направило на докапитализацию госбанков, без учета Приватбанка, 36,6 млрд грн, в том числе 19,6 млрд грн – в капитал Ощадбанка и 17 млрд грн – Укрэксимбанка.