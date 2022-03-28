Агрессорам кредиты не нужны. ЕБРР закрывает представительства в России и Беларуси 28 марта, 23:03 Цей матеріал також доступний українською ЕБРР уходит из России и Беларуси (Фото:ebrd.com)

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске.

«ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси», — сказано в сообщении банка.

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В ЕБРР также заявили о «непоколебимой поддержке Украины» и напомнили о первом согласованном пакете помощи в 2 млрд евро, который будет направлен как Украине, так и странам, которые принимают украинских беженцев.

Как сообщалось, 1 марта совет директоров ЕБРР объявил об остановке доступа РФ и РБ к финансированию со стороны банка на неопределенный срок.

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