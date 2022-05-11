Владеет долей в банке и Мосбирже. ЕБРР решил полностью выйти из российских активов 11 мая, 11:13 Цей матеріал також доступний українською ЕБРР владеет долями в российских финансовых компаниях (Фото:ebrd.com)

Европейский банк реконструкции и развития «как можно скорее» выйдет из всех проектов в российских компаниях.

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Об этом, как сообщает Reuters, заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.

«Мы собираемся выйти из нашего (российского, — ред.) портфеля как можно скорее, и мы работаем над этим. Не можем сказать ничего больше», — сказала Рено-Бассо в кулуарах ежегодного собрания банка в Марракеше, Марокко.

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ЕБРР приостановил инвестиции в РФ после аннексии Крыма в 2014 году. Однако банк по-прежнему владеет долями в ряде российских компаний, в том числе в финансовом секторе, таких как Московский кредитный банк и Московская фондовая биржа.

Ранее сообщалось, что ЕБРР закрывает представительства в РФ и Беларуси.

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