Китайский миллиардер Джек Ма потеряет контроль над финтех-гигантом Ant Group 7 января, 15:48 Джек Ма (Фото:REUTERS/Yuya Shino/File Photo)

Китайский миллиардер, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group.



Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в субботу, 7 января.

Там изменится состав акционеров и распределение прав голоса. В Ant Group говорят, что экономические интересы акционеров не пострадают так же, как и финансовые показатели компании. Сейчас Джек Ма и еще три инвестора владеют 53,46% Ant Group. По подсчетам Bloomberg, после всех изменений его доля сократится до 6,2%.

Видео дня

Ant Group заявила, что изменения необходимы для дальнейшей оптимизации корпоративного управления и «согласования интересов акционеров во время голосования с их экономическими интересами». Главным результатом должно стать изменение порядка реализации прав голоса основных акционеров Ant Group: от Джека Ма до десяти человек, реализующих свои права самостоятельно, включая учредителей компании, представителя руководства и сотрудников.

Читайте также: Томас Фридман Как же я ошибся по поводу Китая

В компании объяснили: теперь ни один акционер не сможет определять решение общего собрания Ant Group и назначать большинство членов совета директоров, а значит, и контролировать финтех-гиганта.

Bloomberg пишет, что изменения в Ant Group демонстрируют, как Джек Ма все больше устраняется от построенной им компании после беспрецедентного давления властей Китая на нее, Alibaba и технологический сектор в целом. Миллиардер фактически не появлялся на публике после того, как в 2020 году раскритиковал финансовые регуляторы КНР. По данным WSJ, срыв IPO инициировал лично лидер КНР Си Цзиньпин.

Следовательно, IPO Ant Group, которая могла стать крупнейшей в мире, отменили в последний момент, а Alibaba затем получила рекордный штраф. За 2021 год китайский техногигант Alibaba потерял $344,4 млрд рыночной капитализации.

В ноябре 2022 года Financial Times писала со ссылкой на источники, что Джек Ма уехал из Китая и почти полгода живет в Токио. 7 января 2023-го Reuters сообщило, что основателя Alibaba Group заметили в столице Таиланда Бангкоке.

Фото миллиардера появилось в Instagram-аккаунте обладателя звезды Мишлен, шеф-повара Супиньи Джунсути, который 6 января опубликовал фотографию с Джеком Ма, оставив подпись: «Для нас большая честь приветствовать вас и вашу семью в Jay Fai».

