Двум украинским компаниям запретили страховать автомобили

Страховщики обязаны выполнять все взятые ранее обязательства по договорам автогражданки

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) исключило из списка своих членов компании Киевский страховой дом и Доминанта.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

Так, Доминанта потеряла право заключать договоры ОСАГО (автогражданка) со 2 июля 2018 года, а Киевский страховой дом – с 5 июля 2018 года.

Компании утратили членство из-за задолженности по уплате взносов в фонды МТСБУ за более чем два месяца. При этом общая сумма задолженности по каждой из них не указывается.

При этом, после исключения из МТСБУ страховщики обязаны выполнять все взятые ранее обязательства по договорам автогражданки.

Компания Киевский страховой дом была зарегистрирована в 1997 году, специализируется на рисковом страховании.

Доминанта основана в 2007 году, имела 32 лицензии. Располагает сетью представительств во всех регионах Украины: 24 дирекции, более 250 точек продаж. 7 июня 2018 года Нацкомфинуслуг решила аннулировать лицензии Доминанты из-за недопуска представителей комиссии к проверке. Решение вступает в силу через месяц.