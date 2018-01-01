Двадцатка для доверия. Рейтинг самых надежных банков Украины от НВ Сегодня, 12:10 331 Цей матеріал також доступний українською Банков, которым можно без боязни доверить деньги, в 2018 году стало больше Фото: Нацбанк/Flickr

В Украине стало больше банков, которым можно доверять.

Об этом свидетельствует новый рейтинг 20 самых надежных кредитных учреждений Украины в 2018 году, который составляет для НВ инвестиционная компания Dragon Capital.

В аналогичном прошлогоднем списке было только лишь 15 банков.

Самым надежным банком Украины Dragon Capital уже третий год подряд признает Райффайзен Банк Аваль – украинскую дочку австрийской банковской группы.

"Сейчас есть из чего выбирать – банки в первой двадцатке на любой вкус: большие и поменьше, зарубежные и украинские, розничные и те, что концентрируются на корпоративном сегменте", – говорит Анастасия Туюкова, старший аналитик Dragon Capital.

В целом в число самых надежных вошли кредитные учреждения, суммарная доля активов которых составляет приблизительно 90 % от всего рынка. Так что можно смело говорить о том, что нынешний ТОП-20 – это по сути весь банковский рынок страны и есть.

Большинство банков в списке – а именно дюжина – являются "дочками" крупных западных банков.

Вторым по общему весу в рейтинге стало представительство отечественных госбанков – сразу все четыре. Государственный Приватбанк, к примеру, разделил четвертую позицию с ОТП Банком. Неплохо идут дела и у других госбанков, но их развитие сдерживает медленное реформирование структуры корпоративного управления.

Госбанки при этом занимают более высокие позиции, чем еще четыре учреждения – участника списка, которые можно назвать группой частных украинских банков. Абсолютный новичок рейтинга – Львов Банк.

Украинцы, желающие отдать деньги надежным отечественным банкам, уже имеют выбор: в рейтинге НВ их несколько.

Среди последних нашлось место ПУМБ бизнесмена-миллиардера Рината Ахметова и МИБ президента-миллиардера Петра Порошенко.

Чего нет в нынешнем рейтинге – так это финструктур с российским госкапиталом.

Рейтинг составляется на основе данных о финансовых результатах банков, а также после анализа новостей как публичного, так и непубличного информационного пространства.

Как считали: Место в рейтинге определялось инвестиционной компанией Dragon Capital, исходя из суммы баллов, которую банк получил на основе следующих показателей:

Достаточность капитала – отражает запас собственного капитала для покрытия возможных потерь от деятельности.

Ликвидность – отражает возможность банка выполнять свои обязательства без задержек.

Доверие вкладчиков – отражает динамику депозитов населения и бизнеса в текущем году.

Поддержка акционеров – принадлежность к надежной бизнес-группе (или госсектору) существенно повышает шансы дополнительного финансирования в случае кризисных ситуаций.

Доходность банка – включает рентабельность капитала, то есть превышение доходов банка над расходами в расчете на вложенный капитал.

Качество активов – отражает долю проблемных кредитов в общем портфеле банка.

Качественные показатели – прозрачность деятельности банка, сбалансированность риск-менеджмента, репутация.

Этот материал опубликован в №45-46 журнала Новое Время от 6 декабря 2018 года.