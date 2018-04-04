Dragon Capital решила выкупить компанию своего топ-менеджера

Одна из крупнейших в Украине инвестиционных компаний Dragon Capital планирует стать собственником финансовой компании Инвесткэпитал.

29 марта Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг разрешила Драгон Капитал Консалтинг купить 100% акций указанной финкомпании, пишет finclub.

Финкомпания Инвесткэпитал зарегистрирована в Киеве в июле 2017 года, уставной капитал составляет 5 млн грн. Основным видом деятельности компании является предоставление финуслуг.

В настоящее время ее конечным бенефициарным собственником является Александр Ублинских – заместитель директора по торговле ценными бумагами в Dragon Capital.

С ноября 2017 года руководителем компании является управляющий директор Dragon Capital Андрей Дмитренко. С того же времени компания находится в Киеве по ул. Саксаганского 36Д. По этому адресу расположен офис Dragon Capital.

В пресс-службе Dragon Capital отказались прокомментировать, с какой целью покупается данная финкомпания.

Напомним, в сентябре 2017 года инвестиционная компания Dragon Capital стала владельцем финансовой компании Артуа.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, работающих в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Конечным бенефициаром является Томаш Фиала.

Напомним, что компания Dragon Capital совместно с рядом иностранных инвесторов намерена привлечь в Украину до $300 млн инвестиций в 2018 году. Dragon Capital брала инвестиционную паузу в 2013-2014 года, возобновив вложения в страну с мая 2015 года, и сейчас наращивает их темпы. В 2017 году компания оценивает объем инвестиций компании в Украину в $100-150 млн.