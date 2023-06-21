Малый и микробизнес станет драйвером восстановления Украины — директор департамента малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр Павел Лихоманов 21 июня, 10:00 Позиция Павел Лихоманов, директор департамента малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр (Фото:Банк Кредит Днепр)

Значительная часть украинского небольшого бизнеса продолжает активно работать и демонстрирует миру поразительную устойчивость. Наиболее гибкими и активными являются мелкие предприниматели, малый и средний бизнес.

Важную роль в преодолении вызовов полномасштабной войны играет банковское кредитование. На какие нужды предприниматели чаще всего берут займы, какова ситуация с их обслуживанием, как изменилась география кредитования и как банки адаптируют свои продукты к требованиям рынка, рассказал директор департамента малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр Павел Лихоманов.

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Павел Лихоманов, директор департамента малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр

— Какова сейчас ситуация с кредитованием микро- и малого бизнеса в Украине, если сравнивать ситуацию до 24.02.2022 и нынешнюю? Насколько активно предприниматели берут кредиты?

— Объем рынка к концу 2021 года составлял 135 млрд гривен, на конец 2022 года — 152 млрд гривен. Увеличение цифры доказывает то, что рынок не только выдержал блэкаут зимы 2022−2023 и другие потрясения, которых за этот период было немало, но и то, что предприниматели приняли вызов и продолжили работать и развиваться.

Большинство компаний научились работать в период военного положения, пытаются не только продолжать свою деятельность, но и адаптироваться к новым потребностям, расширять рамки. На это им нужны средства.

Сейчас не так много банков финансируют малый и микробизнес. Сейчас основными участниками рынка в Украине являются государственные банки и небольшое количество финансовых учреждений с частным капиталом, в том числе Банк Кредит Днепр.

— Какова ситуация с обслуживанием кредитов?

Сейчас уровень обслуживания кредитов удовлетворительный. Большинство клиентов, у которых были обязательства до 24.02.22, уладили свои критические вопросы и продолжают работать с банком. Некоторым клиентам, которые не выдержали нагрузки, мы провели реструктуризацию или продали их портфель.

Для сделок, которые реализовывались после начала активных боевых действий, использовались уже другие подходы в оценке финансового состояния, поэтому вопросов с обслуживанием таких кредитов практически не возникает.

— На какие цели бизнес чаще всего обращается за займом и какие средние суммы кредита берут в банке представители малого и микробизнеса?

— Основные цели малого и микробизнеса — это пополнение оборотных средств, поддержка действующего бизнеса и расширение ассортимента в уже знакомой отрасли.

В редких случаях получаем запросы на приобретение основных средств производства (оборудование, автомобили и прочее), но они в большинстве направлены на оптимизацию затрат производства и логистику. Проектного финансирования пока практически нет.

Что касается сумм, в среднем это около 2,5 млн гривен. Размер кредитов, которые выдает банк, зависит от нескольких факторов: финансовые показатели, кредитная история бизнеса, отрасль бизнеса и ее география.

— Изменились ли цели кредитования, если сравнивать с ситуацией до войны?

— Безусловно. До февраля 2022 г. предприниматели больше инвестировали в основные средства. Простой пример: если раньше клиенты покупали три машины для своей логистики, то сейчас это одна машина. Поэтому в цифрах количества запросов — инвестиционных целей было больше. Распределение было примерно 30 на 70. 30% — инвестиционные кредиты, 70% — пополнение оборотных средств. Сейчас это около 10 на 90.

— Из каких сфер бизнеса чаще всего обращаются за кредитами?

— Структура спроса не изменилась: 50% малого и микробизнеса формируется из оптовой и розничной торговли и сферы услуг. Другой большой кластер, примерно 20% — различные отрасли производства. Остальные 30% — телемедиа, наука, спорт, искусство и прочее.

— Как изменилась география кредитования? В каких регионах предприниматели наиболее активны в привлечении дополнительного финансирования?

— Большинство наших клиентов сконцентрированы в центре и на востоке Украины. Но с прошлого года мы активно развиваемся в западных регионах — например, Хмельницкая, Волынская области.

Отмечу, что кредитование в регионах, приближенных к линии фронта, — это в значительной степени короткие лимиты на пополнение оборотных средств. Считаю, что для Украины особенно ценными будут клиенты, которые даже в таких жестких условиях продолжают вести бизнес.

Что касается областей, удаленных от зоны боевых действий, то клиенты параллельно с лимитами на пополнение оборотных средств также уже интересуются инвестиционным кредитованием или срочными лимитами на компенсацию ранее понесенных расходов на приобретение основных средств.

Для нас это очередной позитивный сигнал. Бизнес продолжает находить точки опоры достижения результатов уровня 2022 г., развивает новые проекты с целью укрепления позиций на рынке, масштабирования, а порой даже поглощения конкурентов. Я считаю, что малый и микробизнес является драйвером восстановления Украины. Вообще, по объемам кредитования мы выросли на 50% за последний год.

— Какие программы поддержки и мероприятия Банк Кредит Днепр внедрил для микро- и малого бизнеса в последнее время? Какова средняя процентная ставка выданных кредитов?

— Основным вопросом прошлого года было построение процессов удаленной работы с действующими и потенциальными клиентами. Мы реализовали ряд упрощений в процессах по онлайн-открытию счетов, их обслуживанию, возможности подписания договорной базы, включая кредитную, путем использования квалифицированных ЭЦП.

Также был внедрен обновленный подход, который помогает оперативно реагировать и адаптироваться под изменения валютного законодательства и других нововведений относительно регламентов бизнеса. Для того чтобы более качественно обслуживать клиентов, мы увеличили команду наших менеджеров практически в два раза — работают 20 менеджеров по всей Украине.

Что касается стоимости финансирования, то на сегодняшний день у клиентов есть возможность воспользоваться программой «Доступные кредиты 5−7−9%». Спрос очень большой, поэтому мы надеемся на дальнейшее развитие этого проекта. Программа направлена как на пополнение оборотных средств, так и на приобретение основных средств. Поэтому в целом она охватывает практически 90% потребностей клиентов. Мое субъективное предположение, что она занимает сейчас около 60−70% от всего рынка и дальше начнет возрастать.

Если кредит выдается вне участия в этой программе, то его стоимость — это фактически стоимость ресурсов на рынках с дополнительной маржой 2−3%.

У нас есть глубокое понимание потребностей специфики малого украинского бизнеса, поэтому мы предлагаем именно таким клиентам беззалоговые кредиты до 1 миллиона гривен и планируем повышать этот порог. В целом мы можем рассматривать для малого и микробизнеса лимиты до 20 миллионов гривен. Что касается залога, если это все же залоговый вариант, то покрытие может достигать 50% от суммы лимита.

— Расскажите подробнее об условиях кредитования, которые предлагает Банк Кредит Днепр.

— Мы можем выдавать кредиты без залога на сумму до миллиона гривен. Если больше, то мы достаточно гибко подойдем к структурированию сделки.

При этом мы не требуем большого пакета документов — это только анкета и официальная отчетность, которую клиент передает в государственные органы, поэтому она в наличии у него всегда есть.

Предварительное решение о выдаче кредита будет готово за один день. Затем могут быть незначительные уточнения по особенностям бизнеса, но главное то, что в течение одного дня мы предоставляем четкий ответ.

— Как повысить шансы на получение кредита? В каких случаях банк гарантированно отказывает?

— Да, в банке есть критерии, которые оцениваются: финансовая устойчивость, кредитная история и понятная цель финансирования. Предприятие должно иметь стабильные доходы и достаточные резервы для погашения кредита. Бизнес-план, который описывает цель займа, стратегию развития, рыночную ситуацию, конкурентоспособность и финансовые прогнозы, очень поможет при рассмотрении лимита.

Мы никогда не отказываем, не использовав все возможности продуктовой линейки. Уверен, что почти всех клиентов возможно профинансировать, если корректно подобрать продукт и структурировать сделки. В любом случае при обращении клиентов мы используем все возможности, дабы удовлетворить его запрос.

Мы все работаем в период активной фазы войны, поэтому понятно, что факторов, влияющих на устойчивость малого и микробизнеса, очень много. А мы как банк, со своей стороны, делаем все возможное и невозможное, чтобы наши предприниматели получали качественную финансовую поддержку, могли развиваться и развивать нашу Украину.