Несмотря на войну. Укрпошта рассказала, как проходит доставка пенсий, и как их могут получить эвакуированные лица 14 марта, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Укрпошта несмотря на войну продолжает доставку пенсий, в том числе — для перемещенных лиц (Фото:Укрпошта)

На 13 марта Укрпошта доставила 52,16% пенсий (или 5,5 млрд грн). Доставка производится по всем областям.

Как сообщили в компании, самый высокий показатель выплат в Кировоградской (89,33%), Донецкой (85,35%), Ровенской (77,82%), Черкасской (76,44%), Хмельницкой (75,39%) и Винницкой (73,41%) областях.

«В областях, где продолжаются активные боевые действия, доставка пенсий усложняется, однако при первой возможности производится выплата. Так, в Николаевской области, несмотря на ежедневные обстрелы, уже выплачено 45,04% пенсий. В Харьковской, Херсонской и Сумской областях пока выплачено 19,76%, 14,33% и 12,30% соответственно. Однако как только будут сформированы зеленые коридоры в города, которые временно оккупированы российскими нападающими, Укрпошта сразу доставит выплаты», — добавили в компании.

«Да, есть города и села, в которые мы пока не можем доехать. Но мы совместно с правительством и областными администрациями работаем над этим. Какими бы сложными ни были условия, я верю, что в марте мы так же доставим все пенсии, как делали это в январе, феврале и как будем делать в дальнейшем», — заявил гендиректор Укрпошты Игорь Смилянский.

Инфографика: Укрпошта

В компании напомнили, что Укрпошта доставляет выплаты также временно перемещенным лицам в пределах Украины — в настоящее время поступило 11,3 тыс. обращений на переадресацию.

Лица, выехавшие с места фактического проживания, могут получить свои выплаты, переадресовав их.

Для этого нужно:

1. Позвонить по телефону :

— в контакт-центр Укрпошты по номеру 0 800 300 545 и выбрать кнопку 2 — раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии (все звонки бесплатны);

— или заполнить онлайн-форму по этой ссылке;

— или обратиться в Пенсионный фонд Украины (контакты здесь).

2. Сообщить о необходимости получения пенсии, денежной помощи по другому адресу и передать следующую информацию :

— фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;

— адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;

— паспортные данные (серия и номер паспорта);

— номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;

— способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);

— новый адрес доставки: индекс отделения Укрпошты или адрес временного проживания.

«Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней. Если вы пока не определились с местом получения выплаты и хотите ее получить в любом автоматизированном отделении Укрпошты, к которому будет доступ, сообщите об этом оператору», — добавили в компании.

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