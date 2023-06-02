NV завершує збір на дрони для 110-ї бригади і розпочинає новий 2 июня, 17:15 Журналист NV Петр Шевченко с приобретенными дронами для 110 бригады (Фото:Петр Шевченко)

Сьогодні успішно завершено збір на дрони для арти 110-ї бригади, що боронять нашу країну в Авдіївці.

На NV зібрано трохи більше 560 тис грн. За ці кошти вже придбано 5 шт. Mavic 3 Fly more Combo.

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Завдяки допомозі волонтерки Катерини Тюриної було зібрано окремо і придбано за 260 тис грн 1 шт. Mavic 3T.

Найбільший донат в 400 тис. грн надано Dragon Capital (власник медіахолдингу NV).

Наступного тижня ці дрони відправляться на передову.

Наступний збір, який запускається з сьогоднішнього, для бійців ССО СБУ на один Mavic 3T та один Mavic 3 Fly more Combo. Їм потрібні ці дрони для корегування арти та розвідки.

Фото: Петр Шевченко

Нагадаємо, що NV почав збори на дрони й автівки для Збройних сил України. Відповідальним за цей напрям став фінансовий журналіст NV Петро Шевченко, учасник війни проти російської агресії.

Для отримання допомоги офіційний представник військової частини має оформити офіційний запит на ім'я медіахолдингу NV або журналіста Петра Шевченка та заповнити відповідну форму.

У листі має бути чітко зазначено, який саме дрон/авто потрібно та у якій кількості. У випадку з дронами ми можемо допомогти з купівлею та доставкою. Якщо військова частина потребує автівки, то у таких випадках редакція допомагає лише у зборі коштів і оплаті (або переказі коштів офіційній особі в/ч) за купівлю авто. Або допомогу у вигляді консультації щодо ремонту, придбання додаткових запчастин і доставки.

В обох випадках військова частина після отримання необхідної допомогти має надати NV акт прийому передачі та фотозвіт.





