Сбор на NV для покупки авто 110-й ОМБр завершен 18 июля, 11:06 Авто для 110 ОМБр (Фото:Facebook/Петро Шевченко)

На NV закрыт сбор на покупку авто для 110-й ОМБр, защищающей Украину на авдеевском направлении. Авто уже приобретено и поставлено на техническое обслуживание

На NV уже завершен сбор на приобретение авто для 110 ОМБр. Эти ребята уже более года защищают Украину на авдеевском направлении. Авто уже приобретено и поставлено на техническое обслуживание. Дополнительно будут приобретены запчасти и колеса.

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Благодаря волонтеру Екатерине Тюриной собрано основную часть суммы — 150 тыс. грн. На NV — 73 441 грн.

С момента запуска донатов на NV на нужды ВСУ всего было собрано более 1 млн грн.



Напомним, что NV начал сборы на дроны и автомобили для Вооруженных сил Украины.

Для получения помощи официальный представитель воинской части должен оформить официальный запрос на имя медиахолдинга NV или журналиста Петра Шевченко и заполнить соответствующую форму. В письме должно быть четко указано, какой именно дрон/авто нужно и в каком количестве. В случае с дронами мы можем помочь с покупкой и доставкой.

Если военная часть нуждается в автомобиле, то в таких случаях редакция помогает только в сборе средств и оплате (или переводе средств официальному лицу в/ч) за покупку авто. Или помощь в виде консультации по ремонту, приобретение дополнительных запчастей и доставки.

В обоих случаях военная часть после получения необходимой помощи должна предоставить NV акт приема-передачи и фотоотчет.