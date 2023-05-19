NV уже собрал более 500 тысяч гривен на дроны для 110 ОМБР 19 мая, 16:22 NV собрал первые 500 тыс. грн для ВСУ (Фото:NV)

Сбор NV уже прошел отметку в 500 тыс. грн. Сейчас NV собирает средства на покупку дронов для артиллеристов 110 бригады, которая защищает Украину на авдеевском направлении

На NV продолжается сбор на дроны для 110 ОМБр. Уже собрано более 500 тысяч гривен. Цель — 820 тыс. грн. На собранные средства будет приобретено один Mavic T3 и пять Mavic 3 Combo.

Фото: NV

Напомним, что NV начал сборы на дроны и автомобили для Вооруженных сил Украины. Ответственным за это направление стал финансовый журналист NV Петр Шевченко, участник войны против российской агрессии.

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Для получения помощи официальный представитель воинской части должен оформить официальный запрос на имя медиахолдинга NV или журналиста Петра Шевченко и заполнить соответствующую форму.

В письме должно быть четко указано, какой именно дрон/авто нужно и в каком количестве.

В случае с дронами мы можем помочь с покупкой и доставкой. Если военная часть нуждается в машине, то в таких случаях редакция помогает только в сборе средств и оплате (или переводе средств официальному лицу в/ч) за покупку авто. Или помощь в виде консультации по ремонту, приобретение дополнительных запчастей и доставки.

В обоих случаях воинская часть после получения необходимой помощи должна предоставить NV акт приема передачи и фотоотчет.

