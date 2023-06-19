Фотоотчет. Бойцы ССО получили дроны, на которые собирал NV 19 июня, 13:25 Журналист NV Бизнес Петр Шевченко держит дроны, которые он передал ССО (Фото:Petro Shevchenko)

Бойцы ССО получили дроны, сбор на которые организовало NV. В частности, подразделение специального назначения получили Mavic 3T и Mavic 3 more fly Combo

Бойцы Сил специальных операций ВСУ получили Mavic 3T и Mavic 3 fly more Combo, на которые NV организовало сбор. Дроны передал волонтер и журналист NV Бизнес Петр Шевченко.

Доставить дроны непосредственно нашим воинам помог волонтер, журналист Экономической правды Дмитрий Рясной, который также для этого подразделения передал авто.

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Бойцы ССО с дронами, на которые собирал NV / Фото: Petro Shevchenko

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Напомним, недавно NV закрыл сбор на дроны для артиллеристов 110 ОМБР.



NV начал сборы на дроны и автомобили для Вооруженных сил Украины. Ответственным за это направление стал финансовый журналист NV Петр Шевченко, участник войны против российской агрессии.

Для получения помощи официальный представитель воинской части должен оформить официальный запрос на имя медиахолдинга NV или журналиста Петра Шевченко и заполнить соответствующую форму.

В письме должно быть четко указано, какой именно дрон/авто нужно и в каком количестве. В случае с дронами мы можем помочь с покупкой и доставкой.

Если военная часть нуждается в автомобиле, то в таких случаях редакция помогает только в сборе средств и оплате (или переводе средств официальному лицу в/ч) за покупку авто. Или помощь в виде консультации по ремонту, приобретение дополнительных запчастей и доставки.

В обоих случаях военная часть после получения необходимой помощи должна предоставить NV акт приема передачи и фотоотчет.

