NV передав дрони для арти 110 омбр — фото 8 июня, 10:31 Бойцы 110 бригады выразили свою благодарность всем, кто задонатил на дроны (Фото:Facebook/Петро Шевченко)

Артиллеристы 110-й бригады, которые защищают Украину на авдеевском направлении, получили дроны, на которые NV организовывал сбор. Дроны передал журналист NV Бизнес Петр Шевченко.

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Недавно, NV успешно завершил сбор на дроны для 110 омбр.

Следующий сбор, который уже продолжается, для бойцов ССО СБУ на один Mavic 3T и один Mavic 3 Fly more Combo. Им нужны эти дроны для корректировки арты и разведки.



Фото: Petro Shevchenko

Напомним, что NV начал сборы на дроны и автомобили для Вооруженных сил Украины. Ответственным за это направление стал финансовый журналист NV Петр Шевченко, участник войны против российской агрессии.

Для получения помощи официальный представитель воинской части должен оформить официальный запрос на имя медиахолдинга NV или журналиста Петра Шевченко и заполнить соответствующую форму. В письме должно быть четко указано, какой именно дрон/авто нужно и в каком количестве. В случае с дронами мы можем помочь с покупкой и доставкой.

Если военная часть нуждается в автомобиле, то в таких случаях редакция помогает только в сборе средств и оплате (или переводе средств официальному лицу в/ч) за покупку авто. Или помощь в виде консультации по ремонту, приобретение дополнительных запчастей и доставки.

В обоих случаях военная часть после получения необходимой помощи должна предоставить NV акт приема передачи и фотоотчет.