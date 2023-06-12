NV завершает сбор на дроны для ССО 12 июня, 08:24 NV и его читатели собрали на дроны для ССО (Фото:Facebook/Петро Шевченко)

NV успешно завершил второй сбор в 400 тыс. грн. Дроны для Сил специальных операций уже заказаны.

NV успешно закрывает второй сбор на дроны ССО. Птички уже заказаны и в ближайшее время будут переданы нашим бойцам.

Фото: NV

«Спасибо каждому, кто присоединился к важному сбору для бойцов ССО. В частности, подписчикам NV», — прокомментировал волонтер и журналист NV Петр Шевченко.

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Напомним, недавно NV закрыл сбор на дроны для артиллеристов 110 ОМБР.

NV начал сборы на дроны и автомобили для Вооруженных сил Украины. Ответственным за это направление стал финансовый журналист NV Петр Шевченко, участник войны против российской агрессии.

Для получения помощи официальный представитель воинской части должен оформить официальный запрос на имя медиахолдинга NV или журналиста Петра Шевченко и заполнить соответствующую форму. В письме должно быть четко указано, какой именно дрон/авто нужно и в каком количестве. В случае с дронами мы можем помочь с покупкой и доставкой.

Если военная часть нуждается в автомобиле, то в таких случаях редакция помогает только в сборе средств и оплате (или переводе средств официальному лицу в/ч) за покупку авто. Или помощь в виде консультации по ремонту, приобретение дополнительных запчастей и доставки.

В обоих случаях военная часть после получения необходимой помощи должна предоставить NV акт приема передачи и фотоотчет.

