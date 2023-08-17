NV запускает сбор на дроны-камикадзе для ССО 17 августа, 09:15 Специальный лот, который будет разыгран среди благотворителей по результатам сбора на дроны для ССО (Фото:NV)

NV запускает сбор на fpv-дроны и комплект управления ими для ССО. По результатам сбора будет выбран благотворитель, который получит уникальный подарок от редакции NV — обложку журнала с подписями, которую так и не увидели читатели из-за начала войны

NV объявляет сбор на fpv-дроны и комплекс управления ими для нового подразделения ССО. Этими птичкам будет уничтожаться вражеская техника на фронте.

Фото: NV

На фото — обложка выпуска № 7 журнала NV от 24 февраля 2022 года. Он был напечатан в ночь перед полномасштабным вторжением РФ в Украину и не успел добраться до читателей. Когда редакция сдавала номер в печать, мы не представляли, что ждет страну и нас всех впереди. Мы запечатлели знаковую обложку с подписями главного редактора Виталия Сыча и команды, которая работала над этим номером, и хотим разыграть ее за донат на 20 FVP-дронов и комплексов управления ими для подразделения СБУ. Победителя определим с помощью сервиса random.org

Видео дня

Обязательно укажите свой номер телефона в комментарии к взносу.

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/72Au5UcqMH

Недавно NV завершило сбор на покупку авто для 110-й ОМБр, защищающей Украину на авдеевском направлении.



С момента запуска донатов на NV на нужды ВСУ всего было собрано более 1 млн грн.



Для получения помощи официальный представитель воинской части должен оформить официальный запрос на имя медиахолдинга NV или журналиста Петра Шевченко и заполнить соответствующую форму. В письме должно быть четко указано, какой именно дрон/авто нужно и в каком количестве. В случае с дронами мы можем помочь с покупкой и доставкой.

Если военная часть нуждается в автомобиле, то в таких случаях редакция помогает только в сборе средств и оплате (или переводе средств официальному лицу в/ч) за покупку авто. Или помощь в виде консультации по ремонту, приобретение дополнительных запчастей и доставки.

В обоих случаях военная часть после получения необходимой помощи должна предоставить NV акт приема-передачи и фотоотчет.

