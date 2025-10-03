Дональдова тысяча. Трамп заявил, что может начать раздавать американцам деньги, полученные от повышения таможенных пошлин
Дональд Трамп подумывает о том, чтобы раздавать американцам доходы, полученные от повышенных таможенных пошлин (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)
Дополнительные доходы от повышения пошлин на импорт в США могут приносить Америке триллионы долларов ежегодно. Эти средства могут направить на погашение госдолга и выплаты гражданам.
Президент США Дональд Трамп планирует направить доходы от таможенных пошлин на погашение государственного долга. Об этом он заявил в интервью One America News.
«С таким ростом, который у нас сейчас, долг, если говорить о нем, относительно невелик», — сказал Трамп.
«Вы перерастаете этот долг. Сейчас цифры выше, чем когда-либо. Мы также можем начать распределять эти средства между людьми», — добавил он.
По словам Трампа, обсуждается сумма в пределах $1−2 тыс.
Также президент заявил, что за первые восемь месяцев своего пребывания у власти он уже добился обещаний по инвестиционным обязательствам в американскую экономику на триллионы долларов. Он подчеркнул, что администрация Джо Байдена за четыре года работы не смогла приблизиться к такой сумме.
Трамп отметил, что резкий рост инвестиций в США во многом обусловлен введенными пошлинами — и в результате дефицит торгового баланса сократился вдвое, что, по его словам, «никто, кроме меня, не считал возможным сделать так быстро».
«Мы становимся настолько богатой и могущественной страной, что это дает нам силу, — сказал Трамп. — И мы можем заботиться о людях. Честно говоря, мы можем помогать другим странам. Никто не верил, что это возможно. Теперь все говорят, что Трамп был прав».
Ранее сообщалось, что в США впервые за семь лет наступил шатдаун. Экономические советники Трампа предостерегают, что длительный шатдаун будет иметь серьезные экономические последствия.