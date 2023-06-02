Волонтеры против Минфина. Были ли «пеньюары для военных» и кто будет платить налоги со взносов для ВСУ — краткий разбор NV 2 июня, 16:36 NV Премиум Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:NV)

Из-за законодательной коллизии Налоговая, Минфин и волонтеры попали в конфликтную ситуацию: одна норма освобождает волонтеров от уплаты определенных налогов, другая — нет. Но, похоже, этот скандал поможет ее решить.



1 июня по украинскому сегменту фейсбука прокатился скрин с цитатой: «А если военные закажут себе пеньюары» и фотографией главы Минфина Сергея Марченко. Вопрос был адресован волонтерам, которых Минфин якобы заставляет платить налоги с благотворительных взносов. Позже выяснилось, что цитата не принадлежала Марченко и была неудачной шуткой одного из чиновников Минфина, но проблема действительно есть.

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