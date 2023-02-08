Цена вторжения. Доля неработающих кредитов в банках выросла почти до 40% - НБУ 8 февраля, 18:13 Здание НБУ в Киеве (Фото:Прес-центр НБУ)

В прошлом году доля неработающих кредитов в украинских банках выросла до 38% из-за полномасштабного вторжения РФ.

По состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов в украинских банках выросла до 38% против 30% годом ранее.

Об этом сообщает НБУ.

В денежном выражении объем неработающих кредитов вырос на 87 млрд грн за год — до 432 млрд грн.

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В Нацбанке отметили, что полномасштабное вторжение РФ переломило устойчивую тенденцию постепенного сокращения доли неработающих кредитов (NPL) в украинских банках, которое продолжалось с 2018 года. В частности, за это время объем NPL уменьшился почти на 300 млрд грн, доля в кредитном портфеле сократилась с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.

«Последствия войны — разрушение активов и залогового имущества, потеря доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты, ухудшают качество кредитных портфелей банков и обусловливают увеличение отчислений в резервы», — заявили в НБУ.

Регулятор отмечает, что банки уже признали значительные кредитные потери — с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 100 млрд грн и составляют более 12% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.

Потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достичь 30%.

Ранее сообщалось, что НБУ в ближайшее время проведет стресс-тестирование банков.