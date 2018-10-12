Доллар дешевеет. Каким будет его курс до 19 октября – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 27,8-28,3 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник из-за выходного в США (День Колумба) американские банки не работали и украинский межбанк торговал долларом на условиях ТОМ (расчеты в гривне "сегодня", а поставка валюты – "завтра"). Это не очень устраивало клиентов, и они традиционно перенесли свои сделки на следующий день. Это снизило активность на межбанке до минимума. Присутствовали фактически только обязательные продажи.

Вторник оказался достаточно удачным днем для гривни. После относительного затишья днем ранее на торгах американские банки уже работали в обычном режиме и украинский межбанк активно торговал долларом. Причем преобладали продажи валютных остатков у компаний, а не обязательные 50% валютной выручки. Хоть межбанк и открылся ростом котировок и превышением спроса над предложением, на рынке преобладал дефицит гривневой ликвидности. Покупатели валюты достаточно быстро это осознали и стали откладывать покупки, ожидая снижения котировок. У продавцов особого выбора не было, они были вынуждены уступать по курсу. Курс просел бы и больше, но вмешался НБУ с "анонимными" выкупами излишков валюты через Matching. Купил регулятор около $10 млн.

В среду гривня продолжила теснить доллар на межбанке, хотя к концу дня курс остался на уровне открытия. С самого начала торговой сессии произошел рост объемов предложения валюты за счет обязательных продаж понедельника (выходного в США, но рабочего в Украине) и вторника на фоне значительного дефицита гривни как у банков, так и у большинства клиентов. НБУ воспользовался ситуацией и скупал излишек доллара в "тихом" формате через Matching. Покупал регулятор валюту по курсу около 28 грн/$ и купил около $25 млн. Это удержало курс от значительного проседания ниже 28 грн/$.

В четверг гривня традиционно для этой недели продолжила теснить доллар на межбанке, укрепившись до конца сессии на пять копеек. Нацбанк снова воспользовался ситуацией и скупал избыток доллара в "тихом" формате через Matching по цене ниже 28 грн. Купил регулятор около $20 млн. Параллельно с НБУ активизировались и крупные покупатели валюты, которые спешили закрыть свои контракты перед трехдневными выходными. Не отставали от них и экспортеры, которым нужно обеспечить себя гривней для финансирования своей хозяйственной деятельности на ближайшее время.

На межбанковский рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты Нацбанк в эти дни не выходил.