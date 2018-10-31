"Дочка" российского госбанка получила крупнейший убыток среди банков Украины

Украинская "дочка" российского Сбербанка получила в январе-сентябре 2018 года 7 млрд грн убытка против 104 млн грн прибыли за аналогичный период прошлого года. Это худший результат среди украинских банков.

Об этом пишет FinClub.

Чистый процентный доход банка за три квартала упал почти на 20% - до 2,1 млрд грн.

Расходы на резервы выросли более чем в четыре раза - с 1,8 млрд грн почти до 8 млрд грн.

Комиссионные доходы банка снизились до 342 млн грн, результат от операций с иностранной валютой - до 81 млн грн.

Банк получил 27 млн грн убытков от переоценки иностранной валюты, как и от переоценки объектов инвестиционной недвижимости - 164 млн грн убытков.

Административные расходы финучреждения выросли до 1,2 млрд грн.

Активы Сбербанка сократились почти на 10 млрд грн - с 42,3 млрд грн до 32,9 млрд грн, в основном из-за сокращения кредитного портфеля - с 33,8 млрд грн до 21,3 млрд грн, качество части которого ухудшилась.

Аналогичным образом сократились и обязательства - с 37,1 млрд грн до 27,6 млрд грн, прежде всего за счет сокращения задолженности перед материнским банком: средства других банков в балансе сократились с 25,2 млрд грн до 16,9 млрд грн.

Непокрытый убыток почти удвоился - с 7,7 млрд грн до 15,9 млрд грн.

Отметим, что Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка (все – Киев).

Сбербанк (Киев, ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк НРБ) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (42,4 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Сбербанк ведет переговоры о продаже украинской "дочки" уже второй год.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.

В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.