"Дочка" немецкого банка в Украине удвоила прибыль

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Чистый процентный доход вырос до 264,2 млн грн
Фото: ProCredit Bank

Чистый процентный доход вырос до 264,2 млн грн

В первом квартале 2018 года украинский ПроКредит Банк получил 165,9 млн грн чистой прибыли, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные финотчета банка.

Чистый процентный доход увеличился на 31,9% - до 264,2 млн грн. Чистый комиссионный доход составил 43 млн грн, доход от торговых операций 6 млн грн.

Операционные расходы выросли на 18,9% - до 108,9 млн грн. При этом активы ПроКредит Банка сократились на 5% - до 16 млрд грн.

ПроКредит Банк Украина на 72,16% принадлежит немецком ProCredit Holding, еще 27,84% акций владеет немецкий государственный банк развития KfW.  По данным Нацбанка , на 1 января 2018 года по размеру общих активов (16,9 млрд грн) ПроКредит Банк занимал 18-е место среди 84 действовавших банков.

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