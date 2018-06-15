Deutsche Bank решил избавиться от проблемных кредитов на $1 млрд - Reuters

Deutsche Bank решил продать проблемные кредиты судоходных компаний на сумму $1 млрд.

Об этом сообщают источники Reuters.

Потенциальными покупателями кредитов выступили инвесткомпании Oak Hill Advisors и Varde.

Речь идет о просроченных кредитах судоходным компаниям, однако ни Deutsche Bank, ни инвесткомпании не комментируют эту информацию.

Германия была одним главных инвесторов в судоходстве до кризиса 2008 года. Позже Deutsche Bank пытался изменить состав своего портфеля и сократить долю кредитов в секторе морского транспорта, отмечает один из источников.

В 2016 году уже сообщалось о подобных планах банка. Тогда объем кредитов, выданный Deutsche Bank судоходным компаниям, оценивался в $5-6 млрд.

Отмечается, что на март 2018 кредиты банка, связанные с морскими перевозками, оценивались в €4,1 млрд, из которых €3,3 млрд приходилось на финансирование судов.

Deutsche Bank - крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне.