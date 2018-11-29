Deutsche Bank обыскивают из-за подозрений в отмывании средств

Около 170 полицейских, следователей и налоговиков обыскивают шесть офисов Deutsche Bank во Франкфурте по подозрению в отмывании денег.

Об этом сообщила прокуратура Германии, передает агентство Reuters.

По данным прокуратуры, следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые, как утверждается, помогли клиентам создать оффшорные фирмы для отмывания денег.

Правоохранители изъяли из Deutsche Bank письменные и электронные деловые документы, продолжаются дальнейшие расследования. Deutsche Bank пока не комментирует ситуацию.

В частности, следствие начали после того, как следователи рассмотрели так называемые "оффшорные утечки" и "панамские документы".

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Панамские документы, состоящие из миллионов документов от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, были распространены в средствах массовой информации в апреле 2016 года.

Несколько банков, в том числе шведские кредиторы Nordea и Handelsbanken, уже были оштрафованы финансовыми регуляторами за нарушение правил отмывания денег в результате бумаг.

Deutsche Bank - крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне.