Десятку украинских банков запретили работать на фондовом рынке

Регулятор аннулировал лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке 11 банкам и 11 финкомпаниям.

Об этом говорится в решении Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

В частности, Ощадбанку, Ситибанку и Банку 3/4 аннулированы лицензии на управление ценными бумагами и андеррайтинг, Укргазбанку и ТАСкомбанку – на управление ценными бумагами, банкам Юнисон, Земельный капитал и Траст-капитал – на дилерскую деятельность, Дойче Банку ДБУ и банку Фамильный – на брокерскую деятельность и последнему, а также Альфа-банку Украина на андеррайтинг.

Помимо этого, лицензии аннулированы Альтана Капитал, Ай Пи Секюритиз, Миллениум Капитал, ИК А.И.С.Т. – Инвест (всем – на андеррайтинг), Запорожсталь-АГ, Планета сервис, Феникс (всем на дилерскую деятельность), Информационно-депозитарный центр Глобал, Киев-дилер (обеим на деятельность по управлению ценными бумагами), Коллегия – ценные бумаги на депозитарную деятельность и Стокмаркет-инвест на брокерскую деятельность.

Лицензии аннулированы в связи с неосуществлением лицензиатами профессиональной деятельности на фондовом рынке за последние полтора года.