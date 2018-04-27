Десятку украинских банков запретили работать на фондовом рынке

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НКЦБФР аннулировала лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке 11 банкам

НКЦБФР аннулировала лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке 11 банкам

Регулятор аннулировал лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке 11 банкам и 11 финкомпаниям.

Об этом говорится в решении Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

В частности, Ощадбанку, Ситибанку и Банку 3/4 аннулированы лицензии на управление ценными бумагами и андеррайтинг, Укргазбанку и ТАСкомбанку – на управление ценными бумагами, банкам Юнисон, Земельный капитал и Траст-капитал – на дилерскую деятельность, Дойче Банку ДБУ и банку Фамильный – на брокерскую деятельность и последнему, а также Альфа-банку Украина на андеррайтинг.

Помимо этого, лицензии аннулированы Альтана Капитал, Ай Пи Секюритиз, Миллениум Капитал, ИК А.И.С.Т. – Инвест (всем – на андеррайтинг), Запорожсталь-АГ, Планета сервис, Феникс (всем на дилерскую деятельность), Информационно-депозитарный центр Глобал, Киев-дилер (обеим на деятельность по управлению ценными бумагами), Коллегия – ценные бумаги на депозитарную деятельность и Стокмаркет-инвест на брокерскую деятельность.

Лицензии аннулированы в связи с неосуществлением лицензиатами профессиональной деятельности на фондовом рынке за последние полтора года.

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