Депозиты населения выросли на 18 млрд грн – глава Ощадбанка

По мнению Пышного, эти средства нужно направить на кредитование экономики, малого и среднего бизнеса

По итогам 2017 года госурственный Ощадбанк нарастил депозиты почти на 18 млрд грн.

Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный в эфире Радио НВ.

Он отметил, что банковский сектор должен направлять этот ресурс в экономику страны.

На конец 2017 года депозиты населения составляли 87,1 млрд грн, что на 25,9% больше в сравнении с показателем 2016 года (69,2 млрд грн).

100% акций Сбербанка находится в государственной собственности. По данным НБУ, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (222,2 млрд грн) среди 88 действовавших в стране.