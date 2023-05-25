Инфляция съедает. Что происходит с депозитными ставками в украинских банках и как лучше защитить сбережения

25 мая, 11:01
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NV Премиум
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Глава НБУ Андрей Пышный побуждает банки привлекать средства на гривневые депозиты (Фото:НБУ)

Глава НБУ Андрей Пышный побуждает банки привлекать средства на гривневые депозиты (Фото:НБУ)

Автор: Петр Шевченко

НБУ смог мотивировать банки к повышению скудных в начале войны депозитных ставок. NV Бизнес выяснил, как именно растут проценты по депозитам, что будет с ними до конца года и не выгоднее ли покупать ОВГЗ

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Как сообщил NV Бизнес глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, регулятор наблюдает существенный рост объемов срочных депозитов в банках. «Именно депозитов от трех месяцев. Это и была цель внедрения этого инструмента (трехмесячные депозитные сертификаты для коммерческих банков (ДС — ред.). Мы видим, как растут ставки не только по трехмесячным депозитам, но и по всей линейке срочных депозитов от трех месяцев и больше. Видим, как растет депозитное предложение банков», — рассказал глава НБУ.

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Теги:   НБУ Депозиты Андрей Пышный ОВГЗ Военные облигации Облигации депозитные сертификаты НБУ

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