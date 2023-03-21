Все для фронта. Рада увеличила расходы Госбюджета на 500 миллиардов гривен — на что пойдут деньги 21 марта, 16:53 Рада увеличила расходы Госбюджета, практически все пойдут на оборону (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Верховная Рада 21 марта увеличила расходы Госбюджета на 2023 год на 537,2 млрд грн.

518 млрд грн из этой суммы (96,5%) будут направлены на сектор нацбезопасности и обороны. Об этом в Facebook сообщила народный депутат Роксолана Пидласа (фракция Слуга народа).

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Принятие соответствующего законопроекта № 9105 за основу и в целом поддержали 325 народных депутатов.

«Закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны. В частности, 518 млрд грн направляется на нужды войска (денежное обеспечение военных, питание, производство и закупку специального оборудования, в частности БПЛА).

19 млрд грн направляется на пополнение резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер", — сообщила Пидласа.

Она также отметила, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета добавил к проекту закона норму о том, что средства резервного фонда должны быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).

Как сообщалось, Кабинет министров 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов Госбюджета-2023.

Ранее Верховная Рада уже увеличивала расходы госбюджета на 2023 год.

В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год. На национальную безопасность и оборону было предусмотрено 1,1 трлн (50% всего бюджета).