Фонд гарантирования вкладов. О 46 миллиардах от Жеваго, судах с олигархами, возврате депозитов — интервью Светланы Рекрут 13 февраля, 11:51 Эксклюзив NV Светлана Рекрут (Фото:NV / Александр Медведев)

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в интервью NV Бизнес рассказала, почему претензии к Константину Жеваго достигают 46 млрд грн, с кем еще судится Фонд и как работает система гарантирования вкладов во время войны.

Работу Светланы Рекрут можно сравнить с обязанностями мифического греческого перевозчика Харона. Она провожает в последний путь обанкротившиеся банки, как Харон — умерших греков. Но ее обязанности посложнее. Кроме ликвидации, Фонд гарантирования вкладов физлиц, возглавляемый ею, должен продать все ценное, что осталось в банке и вернуть деньги всем, кому тот остался должен.

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Во время войны власти одновременно упростили и усложнили задачи для Фонда, гарантировав выплаты 100% депозитов. Это было верное решение, уверена Светлана Рекрут, ведь укрепило доверие к банковской системе.

Сейчас в Украине на стадии ликвидации находятся 20 банков, в том числе российские. Но в целом, несмотря на массированные ракетные атаки, украинские банки продолжают стабильно работать. В интервью NV Бизнес глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут рассказала о деталях громкого дела против бывшего владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго, о ликвидации и продаже активов неплатежеспособных банков, гарантировании депозитов во время войны и возобновлении рынка по продаже проблемных активов.

О делах и схемах Жеваго

Начнем с самого громкого дела. Вы подали иск против Жеваго на сумму 46 млрд грн. Почему такая сумма и в чем заключались схемы?