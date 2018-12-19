НБУ подал иск против Коломойского на сумму 6,64 млрд грн Сегодня, 12:30 170 Цей матеріал також доступний українською Иск подан по месту жительства Коломойского

Национальный банк Украины 18 декабря подал иск в швейцарский суд против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.

Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Коломойского задолженности как финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка.

В соответствии с требованиями швейцарского законодательства подачи иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.

"Швейцарская система правосудия перед подачей иска предусматривает необходимость представления судебной претензии, с которой Национальный банк обратился еще в начале июня. Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В НБУ добавили, что для обеспечения выполнения Коломойским взятых на себя обязательств в начале июня 2018 года регулятор подал в украинские суды 147 исков против бизнесмена и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей.

По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу регулятора об на общую сумму 1,2 млрд грн. 17 из 20 судебных решений вступили в законную силу, по 14 делам исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

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18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.