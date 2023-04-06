Чтобы не затягивал рассмотрение дела. Лондонский суд обязал Коломойского заплатить 600 тысяч фунтов 6 апреля, 08:56 Игорь Коломойский (Фото:NV)

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский обязан уплатить на счет суда в Лондоне 600 тыс. фунтов стерлингов ($746,7 тыс.) и сможет внести последние изменения в отзыв на иск ПриватБанка.

Такое решение вынес судья Трауэр (Mr Justice Trower), который в июне 2023 года будет рассматривать по существу иск ПриватБанка к экс-собственникам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и предположительно связанных с ними шести британским компаниям. Об этом сообщили в ПриватБанке.

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«Судья согласился с оценкой банка, что господин Коломойский «был готов пренебречь судебными решениями и не вести судебный процесс быстрым и разумным способом», и решил, что уплата в размере 600 тыс. фунтов стерлингов на счет суда обеспечит расходы ПриватБанка на проработку таких изменений, и тем самым «дал четкий сигнал, что [Коломойский] должен придерживаться правил относительно того, как должен вестись судебный процесс», — сказано в сообщении ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что второй ответчик, Боголюбов, решил не давать показания в судебном слушании. Также Боголюбов не вызвал никаких свидетелей в поддержку своей линии защиты.

Национализированный в декабре 2016 год ПриватБанк спустя год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними шести британских компаний, и добился предписания суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции этот иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по сути.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (а с учетом процентов — $3 млрд), как заявлено в исковых требованиях. Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать это решение в Верховном суде.

Первый день предварительного слушания перед слушанием по существу прошел 28 марта 2022 года, суд удовлетворил ходатайство ответчиков о переносе слушания по существу, которое должно было начаться в июне 2022 года, в связи с войной в Украине.

В свою очередь ПриватБанк заявил, что к июню 2023 года размер иска увеличится почти до $4,5 млрд, так как проценты начисляются в размере около $500 тыс. ежедневно, а судебный приказ о всемирном аресте активов ответчиков остается в силе.