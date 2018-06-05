Дело о возврате Укртелекома в госсобственность приостановили - СМИ

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Дата продолжения рассмотрения дела пока неизвестна
Фото: Укртелеком

Дата продолжения рассмотрения дела пока неизвестна

Кассационный хозяйственный суд приостановил рассмотрение дела по возвращению Укртелекома в собственность государства.

Об этом заявили собеседники liga.net, знакомые с ходом дела.

Также отмечается, что дата продолжения рассмотрения дела пока неизвестна.

Напомним, в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компании ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера. Народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

В 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ ("дочка" СКМ) на сумму 2 млрд грн.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций.

Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта прошлого года.

В мае 2018 года, государственный банк Ощадбанк в Верховном суде Украины отсудил у Ахметова 1 млрд грн за Укртелеком.

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