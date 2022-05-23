«Я послушала памфлет». Гонтарева прокомментировала заявление Медведчука и советует Баканову не идти на поводу у Коломойского

23 мая, 21:06
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Валерия Гонтарева (Фото:НБУ)

Валерия Гонтарева (Фото:НБУ)

Валерия Гонтарева, возглавлявшая НБУ в 2014—2017 годах, прокомментировала распространенные СБУ показания Виктора Медведчука о якобы участии НБУ в «схемах» на временно оккупированных территориях ОРДЛО.

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Гонтарева заявила, что НБУ работал над системой выплаты пенсий, зарплат, пособий и расчетов для бизнеса по заданию Кабмина и Верховной Рады, которая приняла закон о Крыме и Донбассе.

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«Я послушала этот памфлет СБУ-Медведчука. Даже Медведчук рассказывает там, что НБУ не принимал участие ни в трубопроводе, ни в расчетах за уголь. Более того, он даже говорит, что НБУ запретил все расчеты на неконтролируемых территориях», — сказала Гонтарева в комментарии Интерфакс-Украина.

Экс-глава НБУ обратила внимание на то, что СБУ вместе с Медведчуком уделили ей 50% своего ролика.

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Гонтарева напомнила, что ранее Игорь Суркис уже подавал иск к ней в Лондоне, обвиняя в сговоре с Петром Порошенко при национализации ПриватБанка, однако это завершилось полным поражением истца.

«Так что я бы рекомендовала СБУ не идти на поводу у господина Коломойского и не пытаться на белое говорить черное, а заняться насущными проблемами Украины, находящейся в режиме кровавой войны», — заявила Гонтарева.

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Отметим, что вопрос о возможной причастности НБУ к «делу Медведчука» и запрете расчетов на временно оккупированных территориях, Гонтарева комментировала еще в октябре 2021 года.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Игорь Коломойский Петр Порошенко НБУ Служба безопасности Украины (СБУ) Валерия Гонтарева Уголь Виктор Медведчук ОРДЛО

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