«Я послушала памфлет». Гонтарева прокомментировала заявление Медведчука и советует Баканову не идти на поводу у Коломойского
Валерия Гонтарева (Фото:НБУ)
Валерия Гонтарева, возглавлявшая НБУ в 2014—2017 годах, прокомментировала распространенные СБУ показания Виктора Медведчука о якобы участии НБУ в «схемах» на временно оккупированных территориях ОРДЛО.
Гонтарева заявила, что НБУ работал над системой выплаты пенсий, зарплат, пособий и расчетов для бизнеса по заданию Кабмина и Верховной Рады, которая приняла закон о Крыме и Донбассе.
«Я послушала этот памфлет СБУ-Медведчука. Даже Медведчук рассказывает там, что НБУ не принимал участие ни в трубопроводе, ни в расчетах за уголь. Более того, он даже говорит, что НБУ запретил все расчеты на неконтролируемых территориях», — сказала Гонтарева в комментарии Интерфакс-Украина.
Экс-глава НБУ обратила внимание на то, что СБУ вместе с Медведчуком уделили ей 50% своего ролика.
Гонтарева напомнила, что ранее Игорь Суркис уже подавал иск к ней в Лондоне, обвиняя в сговоре с Петром Порошенко при национализации ПриватБанка, однако это завершилось полным поражением истца.
«Так что я бы рекомендовала СБУ не идти на поводу у господина Коломойского и не пытаться на белое говорить черное, а заняться насущными проблемами Украины, находящейся в режиме кровавой войны», — заявила Гонтарева.
Отметим, что вопрос о возможной причастности НБУ к «делу Медведчука» и запрете расчетов на временно оккупированных территориях, Гонтарева комментировала еще в октябре 2021 года.
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