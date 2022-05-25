Агрессор пытается избежать дефолта. В России решили выплачивать внешний долг рублями

25 мая, 14:00
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Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ (Фото:ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / Flickr)

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ (Фото:ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / Flickr)

После отказа Минфина США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга Россия будет оплачивать его в рублях.

Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает Интерфакс.

«Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», — заявил он.

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Таким образом, по мнению Володина, «искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России».

«На этот вызов у нашей страны есть решение», — заявил он, отметив, что «все необходимые денежные средства на выплаты есть».

«А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — заявил Володин.

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Ранее стало известно, что лицензия OFAC (Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина США), которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Санкции против России Дефолт Санкции США Санкции Запада Экономика РФ Внешний долг Минфин США Вячеслав Володин Санкции

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