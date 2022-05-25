США лишат РФ возможности обслуживать суверенный долг, приблизив дефолт 25 мая, 04:05 Цей матеріал також доступний українською У РФ возникнут проблемы с обслуживанием суверенного долга (Фото:frederickcheng5/Twitter)

Со среды, 25 мая, США закрывают последний путь для России по обслуживанию своего суверенного долга. Не будет продлена ключевая лицензия, которая позволяла РФ рассчитываться по государственным облигациям.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщает Associated Press.



Без данной лицензии РФ не сможет платить своим кредиторам через американские банки. Кремль использовал JPMorgan Chase та Citigroup для оплаты своих обязательств.

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Юрист по суверенным долгам Джей Ауслендер сообщил, что в данный момент большинство инвесторов в долг РФ, скорее всего, уже продали свои активы, столкнувшись с проблемой поиска покупателей.

В начале апреля Казначейство США запретило России выплачивать долги с заблокированных счетов в американских банках.



6 апреля Минфин России сообщил, что ведомство заплатило проценты держателям евробондов страны в рублях, так как иностранные банки отказались обрабатывать платежи на сумму $649,2 млн.

Комитет по определению кредитных деривативов 20 апреля признал совершение Россией выплат в рублях по двум выпускам долларовых облигаций потенциальным дефолтом.

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