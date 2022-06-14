Дефолт все ближе. Два крупнейших банка США отказались обслуживать российский госдолг 14 июня, 08:55 Цей матеріал також доступний українською Goldman Sachs и JPMorgan Chase не будут обслуживать российский внешний долг (Фото:Reuters / File photo)

Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ.

Как сообщает Bloomberg, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ.

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«В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, компания больше не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — говорится в заявлении одного из банков.

Как сообщалось, лицензия OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

В ответ в РФ заявили, что будут оплачивать внешний долг в рублях.

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