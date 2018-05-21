Даже после смерти. Финансовая пирамида Мавроди возобновила свою деятельность

В Twitter-аккаунте умершего в конце марта основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди появились два новых сообщения.
"Ну что же… Отдохнули и хватит", - отмечается в сообщении.
Ну что же... Отдохнули и хватит.— Сергей Мавроди (@Sergey_Mavrody) 18 мая 2018 г.
Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах:https://t.co/i1cQE42mlK
Ожидаем рост! #БилетМММ #YoBit #mavro #ммм #биткоин #MMMGLOBAL
Финансовый Апокалипсис Неизбежен! =)) pic.twitter.com/45qcUxseBs
Авторы среди прочего объявили об открытии нового Мавро офиса и обещают запустить еще двадцать в регионах. Также они предлагают держателям билетов МММ 94 обменять их на новые MVR.
Кто именно продолжает вести микроблог от имени Мавроди, не сообщается.
В начале апреля нигерийское издание Premium Times со ссылкой на руководство пирамиды сообщало, что администрация проекта МММ (Mavrodi Mundial Moneybox) объявила о прекращении деятельности компании. Закрытие проекта связали со смертью Мавроди.
Отмечалось, что в работе пирамиды приняли участие миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли деньги, а некоторые участники до последнего верили в свои шансы получить прибыль от участия в проекте.
Сайт финансовой пирамиды в Нигерии стал популярнее социальной сети Facebook по числу пользователей в стране по итогам декабря 2016 года.
Мавроди в 1992 году основал компанию МММ, которая вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида. По различным данным, число ее вкладчиков составило от 10 млн до 15 млн человек. В 2003 году Мавроди приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество в крупных размерах. Потерпевшими признали более 10 тыс. человек, общий ущерб от работы компании оценивается более чем в 110 млн рублей. После освобождения Мавроди основал несколько похожих на МММ проектов и смог привлечь к ним новых вкладчиков, в том числе и за рубежом.
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