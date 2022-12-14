Отмывал деньги Путина и ФСБ. Danske Bank заплатит $413 млн по соглашению с американским регулятором 14 декабря, 15:42 Danske Bank придется заплатить $413 млн для урегулирования претензий со стороны американского регулятора (Фото:Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters)

«Danske Bank, покупая эстонский бизнес в 2007 году, знал или должен был знать, что значительная часть его клиентов была вовлечена в сделки, которые, с высокой вероятностью, могли быть связаны с отмыванием денег, и что его внутренние процедуры управления рисками были недостаточными для предотвращения подобной активности», — говорится в заявлении SEC.

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Для урегулирования претензий SEC банку придется выплатить $413 млн.

По данным SEC, в период с 2009 по 2016 год клиенты с высоким уровнем риска, не являвшиеся гражданами Эстонии, использовали сервисы Danske Bank для проведения подозрительных транзакций на миллиарды долларов через США и другие страны. Эти клиенты обеспечивали 99% прибылей эстонского подразделения Danske Bank.

Датский банк знал об этих транзакциях, однако делал ложные заявления в публичной отчетности и скрывал информацию, утверждая, что соблюдает все регулятивные требования, говорится в заявлении американского регулятора.

В общей сложности Danske Bank выплатит более $2 млрд для урегулирования претензий американских и датских властей.

Как сообщалось, по данным Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) члены семьи Владимира Путина и российская ФСБ до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.