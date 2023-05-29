Нибулон и Агрофьюжн получат кредиты. Дания запустила специальный инвестфонд для Украины 29 мая, 09:32 Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине (Фото:Flickr / Allan Noer)

Дания запустила специальный инвестиционный фонд для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон, что составляет примерно $133 млн.

Об этом сообщили в Министерстве экономики по итогам Украинского инвестиционного форума, который состоялся в Копенгагене.

«Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая — $212 млн. Правительство Украины высоко ценит поддержку Дании, рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества и дальнейшее привлечение датского бизнеса в проекты по восстановлению Украины. Так, специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений, и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов», — отметила первый вице-премьер Юлия Свириденко.

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Кроме того, в рамках форума было объявлено об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона — Нибулон, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн — 15 млн евро.

Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

Ранее сообщалось, что Дания в начале мая выделила самый большой пакет помощи для ВСУ.