Данилюк спрогнозировал сокращение госдолга до 60% за два года

Министерство финансов прогнозирует сокращение уровня госдолга до 60% ВВП до 2020 года.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
По его словам, в бюджетной резолюцией на следующий год запланировано дальнейшее сокращение дефицита госбюджета до 2,2%.
Данилюк также напомнил, что совокупный государственный долг Украины в 2017 году снизился с 80,9 % до 71,8% ВВП.
Напомним, в феврале госдолг Украины вырос в долларовом выражении, но снизился в гривневом.
23 марта в Минфин заявил о резком сокращении госдолга Украины к ВВП.
Добавим, что международное рейтинговое агентство Moody’s спрогнозировало размер государственного долга Украины в 2018 году на уровне 72,3% ВВП.
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