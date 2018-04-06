Данилюк спрогнозировал сокращение госдолга до 60% за два года

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Данилюк отметил, что совокупный государственный долг в 2017 году снизился до 71,8% ВВП
Фото: Александр Данилюк/Facebook

Данилюк отметил, что совокупный государственный долг в 2017 году снизился до 71,8% ВВП

Министерство финансов прогнозирует сокращение уровня госдолга до 60% ВВП до 2020 года.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини. 

По его словам, в бюджетной резолюцией на следующий год запланировано дальнейшее сокращение дефицита госбюджета до 2,2%.

Данилюк также напомнил, что совокупный государственный долг Украины в 2017 году снизился с 80,9 % до 71,8% ВВП.

Напомним, в феврале госдолг Украины вырос в долларовом выражении, но снизился в гривневом.

23 марта в Минфин заявил о резком сокращении госдолга Украины к ВВП.

Добавим, что международное рейтинговое агентство Moody’s спрогнозировало размер государственного долга Украины в 2018 году на уровне 72,3% ВВП.

 

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