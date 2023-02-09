Катастрофический отчет. Credit Suisse зафиксировал самый большой убыток с 2008 года 9 февраля, 16:31 Credit Suisse показал катастрофический отчет (Фото:Arnd Wiegmann/Reuters)

Швейцарский банк Credit Suisse показал катастрофический отчет — банк сообщил о самом большом годовом убытке со времен финансового кризиса 2008 года.

Крупный швейцарский банк Credit Suisse сообщил о самом большом годовом убытке со времен финансового кризиса 2008 года, пишет Financial Times.

Так, банк сообщил об убытках в размере 1,4 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд) за четвертый квартал, поскольку доходы от инвестиционного банкинга упали, а клиенты выводили средства из бизнеса группы по управлению капиталом.

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Неудачный финальный квартал увеличил годовой убыток Credit Suisse до 7,3 млрд швейцарских франков.

Как пишет газета, за последние три месяца года клиенты вывели из группы 111 млрд швейцарских франков. При этом, две трети оттока пришлись на октябрь, когда банк пострадал от слухов в социальных сетях о его финансовом состоянии.

По данным банка, 92,7 млрд швейцарских франков пришлось на бизнес по управлению капиталом, что превысило ожидаемые аналитиками 61,9 млрд швейцарских франков оттока в этом квартале.

В последнем квартале 2022 года Credit Suisse сообщил о 33% падении доходов, что в значительной степени связано со снижением комиссионных от инвестиционного банкинга на 74%. Доходы банка от управления капиталом упали на 17%, а доходы от управления активами — на 28%.



Издание отмечает, что в попытке подвести черту под серией кризисов и вернуться к прибыли, Credit Suisse начинает радикальную реструктуризацию.

Группа сократит 9 тысяч из 52 тысяч сотрудников, выделит свой инвестиционный банк в отдельный бизнес и усилит свой бизнес по управлению капиталом.

Банк ожидает еще один «значительный убыток» в 2023 году из-за расходов на реструктуризацию.

Ранее сообщалось, что Credit Suisse продает основную часть подразделения секьюритизированных продуктов американскому фонду прямых инвестиций Apollo Global Management.

Руководство Credit Suisse пыталось убедить инвесторов и клиентов в том, что банку ничего не угрожает на фоне падения акций и слухов о финансовой неустойчивости банка.

Банк заявлял о своих планах выкупить до $3 млрд старших долговых бумаг в попытках успокоить инвесторов на фоне падения акций и слухов о финансовых проблемах.