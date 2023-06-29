Потеряют $541 млрд. ФРС проверила, как поведут себя американские банки в случае рецессии 29 июня, 11:30 ФРС провела стресс-тестирование банковской системы США (Фото:Leah Millis / Reuters)

У крупнейших банков США есть хорошие возможности пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий.

Об этом по результатам стресс-тестирования банков сообщает Федеральная резервная система.

Так, совокупный убыток 23 ведущих банков страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране растет до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую — на 38%.

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Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта — до 10,1%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

«Результаты стресс-тестов подтверждают, что банковская система США остается гибкой и устойчивой, — заявил зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр. — Однако нам стоит помнить, что риски могут вырасти, и продолжать нашу работу, чтобы добиться устойчивости банков к целому ряду экономических сценариев, рыночных шоков и других кризисов».

О возможном наступлении рецессии в мировой и американской экономике говорят с конца 2022 года.

В марте 2023 года рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз для банковской системы США со стабильного до негативного.