«Большой бонус для нас». Что означает дефолт России по внешним обязательствам — интервью с экономистом 27 июня, 17:16 Эксклюзив НВ Российские рубли (Фото:Центральный банк РФ)

От того, что международный финансовый капитал может заработать на России, подвергшейся техническому дефолту, и от чего ее экономике будет плохо, создается выгодный бонус для Украины, рассказал Радио НВ Олег Пензин, экономический эксперт.

— Давайте начнем со следующего. 100 миллионов, которые сейчас не выплатила Россия по внешним обязательствам, это, я думаю, капля в море для Российской Федерации. И ты не менее, Bloomberg преподносит это, как очень важную новость. Давайте разбираться. Почему не выплата 100 миллионов долларов уже нам позволяет утверждать, что в России дефолт, хотя у них там есть миллиарды, десятки миллиардов?

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— Смотрите, ежедневно за продажу энергоносителей Российская Федерация получает около одного миллиарда долларов. То есть, мы должны понимать, что 100 миллионов действительно для них — это не критическая цифра, совсем. Но месяц назад, чуть раньше, чем месяц — фактически начался льготный период, Министерство финансов США отобрало лицензию на право осуществления обслуживания внешнего долга Российской Федерации в американских долларах. То есть по сути дела отобрали право на проведение операций по долгу в американской валюте. А так как большинство собственно обязательств Российской Федерации номинированы в американских долларах, то это автоматически привело к изначально собственно льготному периоду месячному, а собственно в ночь с 26 на 27 заканчивается этот льготный период, россияне не рассчитались в соответствии с изъятой лицензией с долгами. Хотя они утверждают, что они перечислили рубли, но мы понимаем, что вряд ли любой инвестор согласится взять рубли вместо американских долларов. И так для России наступил технический дефолт. То есть наступила невозможность выполнения взятых на себя обязательств, и закончился льготный период.

— То есть деньги у них есть, но американцы не разрешили платить в валюте. Что теперь для России должно произойти? Не заплатят они еще и завтра, и послезавтра, или они должны провести переговоры со всеми инвесторами и выплачивать им хоть, я не знаю, в каких-нибудь китайских юанях. Это может быть как-то выровнено для них?

— Будут созданы клубы кредиторов и, собственно, кредиторы будут вести переговоры. Но здесь ситуация другая. Проблема заключается в том, что собственно Россия недавно предлагала перевести все свои долговые обязательства, номинированные в долларах и евро в российские рубли. То есть нет вопросов, она может напечатать сколько угодно бумажек и отдать. Но в данной ситуации это совершенно не устраивает инвестора. Как инвестор может получить деньги за предварительно купленные российские облигации? То есть, порядок на сегодняшний момент следующий, в соответствии с разными методами работы разных клубов кредиторов. Будет проведен анализ имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации, кроме зданий дипломатических представительств. И все, что будет арестовано, в соответствии с процедурами, может быть выставлено на аукционы, продано, и с проданного имущества будут возмещены убытки, нанесенные инвесторам, купившим российские евробонды. Это первый момент. Второй, Россия лишается каких-либо возможностей, как страна, запустившая технический дефолт, обслуживать свой внешний долг путем новых заимствований. Но у нее и так это запрещено санкциями, в которые они попали. Здесь ситуация в действительности более глубокая. Вот я объясню, что, собственно, может произойти.

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