Что будет с курсом доллара до 25 мая – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках прогнозируемого диапазона.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 25,9-26,4 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынках.

В понедельник продавцы валюты пытались реализовать ее подороже, рассчитывая на рост ликвидности в системе – корсчета банков на утро понедельника выросли сразу на 6,7 млрд грн. Также расчет был на активную игру "на повышение" со стороны спекулянтов. Но этого не произошло, так как покупатели оказались довольно сдержанные, и были не готовы покупать дорого. Продавцы валюты также были не готовы продавать дешевле, что привело к некоторому балансу на рынке. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона по покупке или продаже валюты не выходил.

Во вторник торги проходили в похожем формате с предыдущим днем. Экспортеры были не готовы продавать валюту дешевле, а импортеры не готовы ее покупать дороже. И рынок достаточно быстро сбалансировался. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона по покупке или продаже валюты не выходил.

В среду на валютном межбанке формат торгов не менялся. Правда, стоит отметить, что с самого начала торгов курс доллара немного вырос, но потом довольно быстро опустился до прежнего уровня. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона по покупке или продаже валюты не выходил.

В четверг предложение превышало спрос почти всю активную часть торгов. Частично избыток валюты выкупил Нацбанк, применяя "анонимные" выходы на торги с помощью платформы Matching. На публичный выход в формате аукциона регулятор не решился. Видимо, не хотел особенно препятствовать постепенному снижению курса. Благодаря наступлению периода бюджетных платежей экспортеры будут увеличивать объемы продажи валюты на межбанке, что должно позволить национальной валюте усилиться.

В пятницу на валютном рынке доллар упал на 5 копеек. И обвалился бы еще больше, если бы Нацбанк не выкупал излишки валюты, чем и поддержал котировки. Использовал регулятор опять систему Matching, и выходил неоднократно, выкупив при этом около $30 млн. На протяжении всего дня предложение превышало спрос. А вот в формате аукциона Нацбанк на межбанковский рынок с продажей или покупкой валюты не выходил.