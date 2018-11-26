Чистая прибыль Укргазбанка достигла уже 538 млн грн

За 10 месяцев 2018 года чистая прибыль Укргазбанка составила 538 млн грн, что почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный Наблюдательным советом Банка запланированный показатель. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В целом, как прогнозируют в Банке, чистая прибыль финучреждения за 2018 год значительно превысит запланированный показатель более чем в 650 млн грн.

Благодаря реализации новых проектов, расширению базы надежных заемщиков и взвешенной кредитной политике Банка за отчетный период активы Укргазбанка выросли до 84,8 млрд грн.

Напомним, 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С2015 года Укргазбанк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров Украины). Также, Укргазбанка на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины.