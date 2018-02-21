Четыре крупных украинских банка принесли сектору убытки на десятки миллиардов

В 2017 году украинский банковский сектор получил 24,4 млрд грн убытков. Это произошло преимущественно из-за четырех больших банков, включая национализированный Приватбанк.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

При этом, количество убыточных банков за прошлый год сократилось до 18 из 33 в 2016 году.

Как и ожидал НБУ, в 2017 году операционный доход сектора увеличился на 10% в годовом измерении.

Окончательные показатели финансовой отчетности банков за 2017 год еще могут быть откорректированы до конца апреля после завершения годового аудита.

Ранее НБУ заявлял, что банковская система Украины по итогам 2017 года получила 25,9 млрд грн убытка, что в 6 раз меньше исторически рекордного показателя убытков за 2016 год.