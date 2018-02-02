Черная полоса криптовалют. Биткоин с декабря потерял $12 тысяч

Криптовалютный рынок переживает очередной сильный удар. Стоимость всех основных цифровых валют резко катится вниз. А самая главная их них – биткоин – побила трехмесячный антирекорд.

2 февраля около 15:00 по Киеву средневзвешенный курс биткоина опустился до $7796 за монету. По такой цене последний раз популярнейшая криптовалюта торговалась аж в ноябре прошлого года. После чего стремительно дорожала вплоть до середины декабря. Тогда биткоин подорожал до рекордных $20 тыс.

То есть лишь за полтора месяца он обвалился почти в три раза.

Впрочем, к моменту написания материала биткоину удалось немного укрепиться и за него давали около $8800.

Но лихорадит не только биткоин. Другие криптовалюты тоже "попали под раздачу". Например, Ethereum, который находится на втором месте по капитализации после биткоина, всего за сутки опустился на 13,4%, Ripple – на 13,2%, Bitcoin Cash – на 6,3%, а Cardano – на 14,5%.

Общая стоимость криптовалют сегодня опускалась ниже $400 млрд, и достигала уровня конца ноября-начала декабря 2017-го.

Сейчас, согласно биржевым данным coinmarketcap, общая рыночная капитализация криптовалют находится около $420 млрд, а общая стоимость биткоина – около $150 млрд.

Панические настроения на крипторынке вызывает все большее внимание мировых регуляторов к цифровым активам. Например, 1 февраля министерство финансов Индии пообещало "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов для финансирования нелегальной деятельности или в качестве платежной системы".

Ограничения на рынке затронули и инвесторов в Южной Корее. С 30 января для торговли криптовалютой каждый трейдер в стране обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.

А крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS заявил, что может ввести ограничения для своих сотрудников, занимающихся криптовалютами в личных целях. В частности, им может потребоваться просить официального разрешения руководства на такие операции.

Не отстает и Facebook. На этой неделе соцсеть запретила рекламу криптовалют и ICO (операции первичного размещения токенов криптовалют).