В России решили запретить SWIFT, от которого отключили почти все банки 20 марта, 23:32 В большинстве российских банков отключена система SWIFT (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Центробанк России опубликовал распоряжение, в котором запретил российским финансовым учреждениям пользоваться международной системой данных о денежных переводах SWIFT.

Центробанк РФ отметил, что решение вступит в силу с 1 октября. Российские банки с этой даты обяжут использовать только российские сервисы и только российскую финансовую инфраструктуру.



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Российские власти считают, что такое решение «обеспечит надежность, бесперебойность и безопасность обмена финансовой информацией при проведении денежных операций».

В марте 2022 года Евросоюз объявил об отключении от SWIFT ряда российских банков. В список попали: ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЕБ.РФ. В июне 2022 года еще три крупных российских банка отключили после санкций Евросоюза — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

В конце февраля в рамках десятого пакета санкций ЕС против России под ограничения попали еще три российских банка — Тинькофф, Альфа-банк и Росбанк.

Санкции Евросоюза предусматривают замораживание европейских активов банков, запрет на сделки с этими кредитными организациями, а также отключение указанных банков от SWIFT.

