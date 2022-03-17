Валютный брак рубль-рупия. Индия собирается покупать энергоносители РФ в обход американских санкций — Financial Times 17 марта, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Индия ищет механизмы покупки энергоносителей в РФ (Фото:Big G Media/Unsplasg)

Центробанк Индии консультируется с Москвой о переходе расчетов в рублях и рупиях. Это позволит торговать с Россией после ограничений из-за западных санкций по использованию международных платежей в РФ.

Переговоры позволят Индии продолжать покупать российские энергоносители и другие товары. Такие сделки могут разозлить Вашингтон и его союзников, поскольку они стремятся наказать Москву за войну с Украиной, пишет FT.



Высокопоставленный банкир, проинформированный о таких обсуждениях, сказал изданию, что Резервный банк Индии консультируется с правительством и государственными банками, чтобы оценить масштаб необходимых платежей в рупиях и рублях и какие банки смогут предоставлять подобные услуги.



Этот источник назвал данные приготовления «подведением итогов», добавив, что окончательное решение реализации подобных расчетов остается за правительством.



«Мы обратились к правительству с просьбой установить [рупий-рубль] договоренность», — сказал Financial Times доктор А. Сактхивел, президент Федерации индийских экспортных организаций. «Поэтому [правительство] работает над этим. Очень скоро, я думаю, мы к этому прийдем».



Министерство финансов Индии отказалось от комментариев. Резервный банк Индии не ответил на запрос о комментариях. Государственный банк Индии, крупнейший государственный кредитор, также отказался от комментариев.



Сэмми Котвани, президент Индийского делового альянса в Москве, охарактеризовал возможный механизм так: «Я могу дать рубли Сбербанку, а они могут дать мне рупии в Индии».



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